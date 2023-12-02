معهد إعداد القادة ينظم برنامج تدريبي مميز لتمكين الفتيات وتعزيز دورهن في مجتمعنا

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أحمد جودة - القاهرة - بمبادرة تهدف إلى تمكين وتفعيل الدور الإيجابي للفتيات، يُعلن معهد إعداد القادة عن انطلاق برنامج تدريبي متميز بعنوان "رائدات المستقبل". يأتي هذا البرنامج في إطار رؤية المعهد لبناء جيل قيادي قادر على مواجهة تحديات المجتمع والمساهمة في تطويره.

تحت إشراف ورعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من المقرر أن ينظم المعهد البرنامج التدريبي خلال الفترة من 2 إلى 5 ديسمبر 2023.

يُشرف على إدارة البرنامج الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للانشطة الطلابية ومدير المعهد، بالإضافة إلى الأستاذة هالة الأمين، مدير عام إدارة خدمة المواطنين بالوزارة، والدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.

يستهدف البرنامج توعية المشاركات بقضايا هامة تشمل تمكين المرأة، مكافحة العنف، الصحة الإنجابية، ودور المجتمع في دعم هذه القضايا، كما يتضمن جدول أعماله محاضرات حول قضايا الطلاق والخطاب الديني المعتدل ودور الإعلام في نشر الوعي.

وفقًا للدكتور كريم همام، يهدف المعهد من خلال هذا البرنامج إلى تجهيز الشابات بالمعرفة والمهارات الضرورية لتكون قادرات على المساهمة الفعّالة في بناء مجتمع أكثر تقدمًا وازدهارًا.

يأتي هذا البرنامج كجزء من الجهود المتواصلة للمعهد لتعزيز التفاهم والوعي بين الشباب، ودعمهم ليصبحن روادًا في مسيرة التنمية والتقدم.