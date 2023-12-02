المصريون بالأردن يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 05:33 مساءً - شهدت السفارة المصرية في المملكة الأردنية الهاشمية، توافد العديد من أبناء الجالية المصرية على مقر السفارة؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

ورفع أعضاء الجالية خلال الإدلاء بصوتهم في الانتخابات، أعلام مصر، وصور المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

بدأت الجاليات المصرية بالخارج، أمس الجمعة، التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك لمدة 3 أيام من 1 حتى 3 ديسمبر الجاري، بدءًا من التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة، وذلك في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة حول العالم.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية كلا من: المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى (رمز السلم).