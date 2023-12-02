سفير مصر بهولندا: نتوقع حضور أعداد أكبر من الناخبين للإدلاء بأصواتهم خلال...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 05:33 مساءً - توجه السفير حاتم عبد القادر من لاهاي بهولندا، بالشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، على التنسيق المستمر والتدريب والتعليمات التي أدت إلى سير عملية الانتخابات الرئاسية بالخارج في منتهى اليسر.

وأضاف عبد القادر»، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديوكونفرانس» عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات، ونقلته شاشة قناة إكسترا نيوز»، أنَّه تم فتح أبواب اللجان الانتخابية منذ الأمس، لافتاً إلى الإقبال من الناخبين جيد للغاية.

وتابع السفير حاتم عبدالقادر: اليوم وغدا نتوقع حضور أعداد أكبر من أبنائنا في الخارج لأنها أيام عطل رسمية في لاهاي، ونحاول قدر الإمكان التيسير على المواطنين المصريين المقيمين بالخارج للإدلاء بأصواتهم، وشهدت اللجان أمس إقبالاً كبيرا منذ الصباح الباكر وحتى التاسعة مساء، والأمور تسير بيسر وتنسيق جيد»