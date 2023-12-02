الأوقاف تعلن انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم بجوائز 100 ألف جنيه

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن انطلاق التصفيات النهائية للنسخة الثانية للمسابقة القرآنية الكبرى لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بجوائز مالية قدرها 100 ألف جنيه، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بحفظ وتلاوة القرآن الكريم، وترسيخ الفهم الصحيح لمعانيه ومقاصده السامية.

تنطلق فعاليات التصفية النهائية للمسابقة القرآنية الكبرى بين الدارسين بمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، وسوف تنطلق يوم الأربعاء 5/12/2023م بمسجد الرحمة بجوار بباب اللوق الساعة العاشرة صباحًا، وذلك على النحو التالي: