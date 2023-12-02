نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد بدء التسجيل.. تفاصيل القرعة العلنية لوحدات إسكان نقابة المهندسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص أعضاء هيئة مكتب نقابة المهندسين، بالتواجد منذ اللحظات الأولى لإجراءات التسجيل بالقرعة العلنية لوحدات إسكان النقابة بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، وخلال جولتهم التفقدية للاطمئنان على سهولة إجراءات التسجيل وحسن التنظيم، عبروا عن سعادتهم للثقة الكبيرة للمهندسين فى مشروعات إسكان النقابة وهو ما عكسه الإقبال الكبير على حجز وحدات إسكان النقابة بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة.

كما أكدوا على أن مجلس النقابة وهيئة مكتبها حريصون على الاستمرار في تقديم النقابة لدورها الخدمي على أكمل وجه، وعلى رأسها توفير مسكنًا مناسبًا ولائقًا لأعضائها، وأنها لا تدخر جهدا لتوفير وحدات سكنية تليق بالمهندسين، وبتسهيلات غير مسبوقة.

ومن جانبهم أشاد عدد من المهندسين بتسهيلات إجراءات التسجيل، حيث أكد المهندس ياسر شعبان، شعبة الهندسة المدنية على سهولة الإجراءات، واصفًا إياها "بالميسرة والممتازة"، وهو ما اتفقت عليه أيضا المهندسة ليلى حنفى محمود شعبة الكهرباء، معبرة عن سعادتها بحسن التنظيم، والتى فاقت كل توقعاتها، قائلة "اندهشت من حسن التنظيم وسهولة إجراءات التسجيل، والتى تعد أفضل كثيرًا من تنظيم القرعات السابقة".

وأبدت أملها بالفوز بشقة خلال القرعة لأن الأسعار أقل كثيرًا من الأسعار فى نفس المنطقة، كما أن إسكان النقابة يتمتع بثقة كبيرة من قبل المهندسين خاصة وأن الاستلام فورى، وبتسهيلات فى السداد.

هذا وبدء التسجيل بالقرعة العلنية لوحدات إسكان النقابة بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة.

وكانت النقابة قد اتاحت شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ 200 ألف جنيه جدية دخول القرعة اعتبارا من يوم السبت 18/11/2023.

ومن المقرر إجراء القرعة الساعة الواحدة ظهرا بمسرح النقابة العامة بالدور الأرضي.

وستجرى القرعة على 212 وحدة سكنية، نصف تشطيب، بتسهيلات فى السداد حتى 6 سنوات دون فائدة، والتسليم فورى.



وتتراوح مساحات الوحدات من 130 مترا إلى 185 مترا بواقع عدد 13 وحدة مساحة 130 متر مربع، وعدد وحدتين مساحة 135 مترا مربع و181 وحدة مساحة 155 متر مربع وعدد 16 وحدة مساحة 185 متر مربع.



المشروع عبارة عن تجمع سكني (كمبوند) مقام على مساحة 44،50 فدان ويقع على بعد خمس دقائق من الجامعة الأمريكية، محاط بسور خارجي به 3 بوابات لسهولة حركة الدخول والخروج، ويتكون المشروع من 73 عمارة سكنية ( 30 عمارة مرحلة أولى – 43 مرحلة ثانية) وكل عمارة تتكون من بدروم ودور أرضى وثلاثة أدوار. ويحتوى المشروع على منطقة خدمات (نادى اجتماعي – مبنى إداري – مسجد).

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