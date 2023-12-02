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أحمد جودة - القاهرة - تفقد اليوم الدكتور يوشيمورا ساكوجي عالم المصريات الياباني المعروف، هرم الملك منكاورع، ورافقه سفير اليابان في القاهرة أوكا هيروشي وحرمه، ومجموعة من الخبراء المصريين واليابانيين، وأشرف محي مدير عام منطقة أهرامات الجيزة.

يوشيمورا ساكوجي والسفير الياباني يزوران موقع «مشروع القرن» في منطقة الأهرامات

وجاءت الزيارة على هامش مشروع أثري صخم يتم بالتعاون ما بين مصر واليابان، والذي ستقوم على تنفيذه البعثة اليابانية المصرية المشتركة، والتي يرأس جانبها المصري الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وجانبها الياباني الدكتور يوشيمورا ساكوجي، وشهد الجولة أشرف محيي مدير عام منطقة الهرم.

مشروع القرن

وكان الدكتور مصطفى وزيري قال في تصريحات سابقة له إن المشروع يخص هرم الملك منكاورع، حيث سيتم إعادة تركيب الكساء الجرانيتي الخارجي حول الهرم والذي تساقط عبر الزمن، وهو مشروع ضخم، وسيكون من شأنه إحياء تلك المنطقة بشكل كامل وسيتم العمل فيه من خلال البعثة المصرية اليابانية والتي تقوم بعملها وفقًا للتعاون الكبير بين الحكومتين المصرية واليابانية في مجال العمل الأثري.

ووصف الدكتور مصطفى وزيري المشروع بأنه «مشروع القرن»، حيث سيكون على البعثة بذل مجهودات ضخمة لإعادة ذلك الكساء الخارجي لهرم منكاورع إلى حالته الأصلية.

ومن ناحيته قال الدكتور يوشيمورا ساكوجي أثناء الزيارة، إن مشروع ترميم هرم الملك منكاورع أحد أهم المشروعات الأثرية في القرن الـ21، وهو لا يقل أهمية عن كشف مركب خوفو الأولى أو الثانية، بل لا يقل أهمية عن الاكتشافات المتتالية التي تحققت في منطقة الأهرامات، وستبذل الحكومتين اليابانية والمصرية ممثلة في البعثة المشتركة، قصارى جهدهمها للوصول به إلى مرحلة الاكتمال.

هرم الملك منكاورع

وهرم منكاورع هو أصغر الأهرامات الثلاثة بين أهرامات الجيزة ويُعتقد أنه بُني ليكون بمثابة مقبرة للملك المصري منكاورع ابن الملك خا إف رع من الأسرة المصرية الرابعة، ويبلغ طول كل ضلع من أضلاعه 108.5 مترًا وارتفاعه 65.5 مترًا، يبلغ طوله حاليا 62 مترًا وذلك بعد سقوط كسوته الخارجية.

تبلغ زاوية ميله 51°20′25″ (سقد 53⁄5)، ومدخله جهة الشمال، ويرتفع المدخل نحو 4 متر فوق سطح الأرض، ويؤدي لممر هابط طوله 31 مترًا. وزاوية انحداره بسيطة نحو 17 درجة، بني من الحجر الجيري، ولكن منكاورع اختار أن يبنى الجزء الأسفل منه من الجرانيت التي كانت تُجلب من أسوان عن طريق نهر النيل. يصل ارتفاع التغطية بأحجار الجرانيت نحو 17 مترا. وباقي التغطية تمت بأحجار طره البيضاء حتى ارتفاع 5.65 متر.

في نهاية الممر المائل يوجد دهليز مبطن بالحجر، يؤدي إلى ممر أفقي فيه 3 متاريس وبعدها حجرة الدفن. عثر به على تابوت خشبي عليه اسم منقرع وبه مومياؤه. مومياء منقرع محفوظة الآن في المتحف البريطاني. وقد أطلق منقرع على هرمه اسم (المقدّس).

وإلى الجنوب من الهرم يوجد ثلاثة أهرامات خصصت للملكات تمتد باتجاه الشرق، غرب الهرم الأول خاص بالملكة خع مرر نبتي الثانية زوجة الملك.

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