سفير مصر في ألبانيا: أتوقع إقبالاً أكبر للناخبين اليوم وغدا بسبب العطلة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 07:33 مساءً - وجه السفير محمد حيدر من ألبانيا، الشكر إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على الدعم الفني والتواصل المستمر والتسهيلات الكبيرة لتيسير العملية الانتخابية والإعداد لها في ألبانيا.

وأضاف «حيدر»، خلال مؤتمر صحفي عبر«الفيديوكونفرانس» عقدته الهيئة الوطني للانتخابات، ونقلته شاشة قناة «إكسترا نيوز»: «بدأنا عملية الاقتراع واستقبال الناخبين في ألبانيا منذ الأمس، ومستمرين اليوم وغداً وأتوقع إقبالا أكبر بسبب العطلة الأسبوعية للبلاد المقيمين فيها، ولا وجود لأي ظروف مناخية تعيق سير العملية الانتخابية وحضور أبنائنا الناخبين».

وتابع: «الطابع العام إيجابي واحتفالي وفيه تقدير شديد للتسهيلات المقدمة والشفافية والسلاسة وهو انطباع انتقل إلى المواطنين المقيمين في ألبانيا، ولدينا ثقة كبيرة أنَّ سير العملية الانتخابية سيستمر جيداً حتى الغد، آخر أيام الاقتراع، وهو يعكس جهداً كبيراً بذل للوصول إلى مستوى عال من الكفاءة».