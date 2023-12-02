ضبط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بأسيوط بحوزتهم كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 07:34 مساءً -

إدراكاً من أجهزة وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء، رصدت الأجهزة الأمنية نشاط 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة "سبق إتهامهم فى عدد من القضايا ما بين "قتل، سلاح، سرقة، حريق عمد، ضرب" ومطلوب التنفيذ عليهم فى أحكام قضائية بالحبس والسجن المؤبد"، تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة مُتخذين من دائرة مركز شرطة البدارى بمديرية أمن أسيوط مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بمحل إقامتهم بدائرة المركز، وبحوزتهم 8 بنادق آلية، 9 بنادق خرطوش، 14 فرد محلى، 22 خزينة، كمية كبيرة من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، 3 كيلو و200 جرام لمخدر الحشيش، 260 كيلو جرام لمخدر البانجو، و2300 قرص مخدر.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.