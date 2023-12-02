إقبال كثيف للمصريين على التصويت بانتخابات الرئاسة فى لبنان (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 07:34 مساءً - يواصل أبناء الجالية المصرية فى بيروت، المشاركة بشكل كثيف في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، حيث حمل المشاركون أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال توجههم للقنصلية المصرية فى لبنان للإدلاء بأصواتهم.

أبناء الجالية المصرية فى لبنان أبناء الجالية المصرية فى لبنان

وشهد اليوم الثانى للانتخابات الرئاسية 2024 ، مشاركة واسعة لأبناء الجالية المصرية فى لبنان رافعين أعلام مصر، ورغم الظروف الجوية إلا أن هذا لم يمنعهم عن أداء واجبهم الوطنى، فى مشهد يبعث برسالة للعالم مفادها أن المصريين مشاركون بقوة فى اختيار رئيسهم.

الجالية المصرية فى لبنان الجالية المصرية فى لبنان

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وخلال اليوم الأول لتصويت المصريين في الخارج، شهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام فى عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية فى نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

ومساء الجمعة، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية، للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية سابقة، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.