وزير الري: الفترة الحالية تعتبر حقبة التغيير في مجال المياه والغذاء

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن الفترة الحالية تعتبر حقبة التغيير في مجال المياه والغذاء، والتي بدأت مع إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضى COP27 والذي تم خلاله ذكر كلمة المياه لخمس مرات في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هانى سويلم في جلسة "تحسين أنظمة المياه والغذاء لصالح الأفراد والمناخ والطبيعة" والمنعقدة بجناح الأمم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر COP28، وبحضور مدير عام منظمة الفاو، ورئيس صندوق التنمية الزراعية (الايفاد).

وأشار سويلم، خلال الجلسة، إلى أن الجهود التي بذلت خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضى COP27 ساعدت في التوصل لقرار تاريخى بإنشاء وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار، مما يتطلب مواصلة المناقشات الجادة خلال مؤتمر COP28 للبناء على هذه النجاحات ووضع المياه في القرار الجامع المقرر صدوره عن المؤتمر.