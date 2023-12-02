نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادا لانتخابات الرئاسة.. وكيل الرياضة بالجيزة يتفقد مقار اللجان بالهيئات الشبابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، اليوم السبت الثانى من ديسمبر 2023 عدد من مقار اللجان الانتخابيه التابعة لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة للوقوف على مدى جاهزيتها إستعدادًا لإستقبال الناخبين فى الإنتخابات الرئاسية القادمة.

فى إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى بالانتخابات الرئاسية القادمة والاستعداد لها سواء من حيث توعية الشباب وحثهم الدائم على المشاركة الإيجابية فى العمليه الإنتخابية من خلال بالادلاء بأصواتهم أو بتوعية من حولهم بضرورة المشاركة أو المشاركة بعدد من الهيئات الشبابية والرياضية كمقار إنتخابية فى كافة محافظات الجمهورية.

من جانبه حرص الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة - مدير المديرية على متابعة وتفقد مقار اللجان الانتخابيه الواقعة فى نطاق محافظة الجيزة للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين من حيث النظافة العامة، الإنارة، الصيانة العامة، وإخلاء المبانى التى من المفترض تسليمها للجهات المختصه قبل بدء الانتخابات بوقت مناسب.

تأكد الوكيل من إستعداد المقار بشكل تام لاستقبال الناخبين وأكد على المسؤولين بضرورة إستكمال ماينقص من أعمال وتزيين المقار بالاعلام ابتهاجًا بهذا العرس الانتخابى، مؤكدًا على ان الواجب الوطنى لكل مواطن نحو بلدنا الغالى مصر هو المشاركة في الاستحقاق القادم والدفع بكل ما نملك من إمكانيات للظهور بشكل لائق ومشرف أمام العالم أجمع.

شملت الزيارة مركز شباب الحى السادس التابع لإدارة شباب 6أكتوبر والشيخ زايد، نادي الدقي ونادي بين السرايات التابعين لإدارة شباب الدقي، مركز شباب أرض اللواء التابع لادارة شباب العجوزة.

الجدير بالذكر أنه يوجد 13 مقر إنتخابى فى نطاق 9 إدارات فرعية تابعين لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة بالإضافة إلى عدد 2 من اللجان العامة أحدهما بمدينة الصف والأخرى بمدينة السادس من اكتوبر.

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