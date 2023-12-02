وزير الري يؤكد ضرورة تطوير الاعتماد على المياه الخضراء في الزراعة

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ضرورة تطوير الاعتماد على المياه الخضراء في الزراعة وإنتاج الغذاء.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هانى سويلم في جلسة "تحسين أنظمة المياه والغذاء لصالح الأفراد والمناخ والطبيعة" والمنعقدة بجناح الأمم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر COP28، وبحضور مدير عام منظمة الفاو، ورئيس صندوق التنمية الزراعية (الايفاد).

وأشار سويلم، خلال كلمته بالجلسة، إلى أهمية مواصلة الجهود البحثية على المستوى العالمى في مجال تحلية المياه وتوفير التمويلات اللازمة في هذا المجال بما يحقق الخفض في تكاليف التحلية، مع قيام الدول بزيادة التمويلات الموجهة لقطاع المياه على غرار التمويلات التي تم تقديمها لقطاع الطاقة بما أسهم في تحقيق طفرة كبيرة في هذا المجال.

ولفت الوزير إلى أن الفترة الحالية تعتبر حقبة التغيير في مجال المياه والغذاء، والتي بدأت مع إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضى COP27 والذي تم خلاله ذكر كلمة المياه لخمس مرات في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر.