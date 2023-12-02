وزير الري: التعديل التشريعى يمثل أداة هامة لتطوير المنظومة المائية

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري إن التعديل التشريعى يمثل أداة هامة لتطوير المنظومة المائية، وذلك ما قامت به مصر من إصدار قانون جديد للموارد المائية والرى.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور هانى سويلم في جلسة "تحسين أنظمة المياه والغذاء لصالح الأفراد والمناخ والطبيعة" والمنعقدة بجناح الأمم المتحدة ضمن فعاليات مؤتمر COP28، وبحضور مدير عام منظمة الفاو، ورئيس صندوق التنمية الزراعية (الايفاد).

وأوضح الدكتور سويلم، خلال كلمته بالجلسة، أن القانون الجديد للموارد المائية والرى بمصر تضمن عددًا من المواد الهامة عن تشكيل وتفعيل روابط مستخدمى المياه للتعامل مع تحدي تفتت الملكية الزراعية، وهو ما ينعكس على تقليل التكاليف المترتبة على صغار المزارعين للحصول على الأسمدة والبذور وماكينات رفع المياه مع تمكين المزارعين من التعامل مع الأسواق الكبيرة وبالتالي زيادة المكاسب المالية لهم.

وأشار سويلم أن إلى التدريب ورفع القدرات يمثل أداة أخرى لتطوير المنظومة المائية، خاصة مع التغيرات المناخية الحادة التي نشهدها حاليًا، مما يتطلب تدريب العاملين في قطاع المياه على التعامل مع هذا التحدي بفاعلية.

وأكد سويلم أنه في ذلك السياق أنشأت مصر مركزًا أفريقيًا للمياه والتكيف المناخي تحت مظلة مبادرة AWARe التى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27.

وتابع الوزير بأن الفترة الحالية تعتبر حقبة التغيير في مجال المياه والغذاء، والتي بدأت مع إسبوع القاهرة الخامس للمياه ومؤتمر المناخ الماضى COP27 والذي تم خلاله ذكر كلمة المياه لخمس مرات في القرار الجامع الصادر عن المؤتمر.