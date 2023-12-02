قرعة يورو 2024.. إيطاليا مع كرواتيا وإسبانيا فى مجموعة الموت

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 2 ديسمبر 2023 08:36 مساءً - أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والمقامة حاليا فى مدينة هامبورج وسط حضور جميع ممثلى المنتخبات المتأهلة للبطولة، والتى تستضيفها ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو من العام المقبل، عن وقوع منتخب إسبانيا على رأس المجموعة الثانية التي تضم بجانبه منتخبات كرواتيا، ألبانيا، وإيطاليا.

ويقام حفل القرعة قاعة الحفلات الموسيقية فى مدينة هامبورج، وهي واحدة من المدن العشر المضيفة للمسابقة، حيث تستضيف خمس مباريات، أربع مباريات جماعية وربع النهائي.

وينتظر أن يتأهل 3 منتخبات من خلال ملحق فرق دوري الأمم الأوروبية التى لم تتأهل بشكل مباشر من التصفيات، ليكتمل العدد 24 منتخبا.

جاءت قائمة المتأهلين إلى يورو 2024 كالتالي ألمانيا (البلد المضيف) – بلجيكا – فرنسا – البرتغال – إسبانيا – اسكتلندا – تركيا – النمسا – إنجلترا – المجر – سلوفاكيا – ألبانيا – الدنمارك – هولندا – رومانيا – سويسرا – صربيا – إيطاليا – التشيك – سلوفينيا – كرواتيا.

سيتم التنافس على المراكز الثلاثة الأخيرة في بطولة أمم أوروبا 2024 من قبل 12 فريقًا بناءً على أدائهم في دوري الأمم الأوروبية 2022/23، وسيتم إجراء التصفيات في شهر مارس لتقليص الفرق الـ 12 إلى الثلاثة الأخيرة.

وسيتم تخصيص الفرق المتأهلة إلى أحد الوعائات الأربعة (1، 2، 3، 4) قبل إجراء القرعة، بناءً على نتائجها في مرحلة المجموعات المؤهلة.

وتم تصنيف ألمانيا المضيفة في الوعاء الأول، لكن لم يتم سحبها حيث تم اختيارها تلقائيًا في المجموعة الأولى، ومن المرجح أن يتم وضع أفضل الفرق الأوروبية مثل إنجلترا وفرنسا والبرتغال فى الوعاء الأول.

جاء تصنيف المنتخبات كالتالي:

المستوى الأول: ألمانيا (المضيفة)، البرتغال، فرنسا، إسبانيا، بلجيكا، إنجلترا.

المستوى الثاني: المجر، الدنمارك، ألبانيا، النمسا، تركيا، رومانيا.

المستوى الثالث: اسكتلندا، سلوفينيا، سلوفاكيا، جمهورية التشيك، كرواتيا، هولندا.

المستوى الرابع: صربيا، إيطاليا، سويسرا وثلاثة فائزين في الملحق.

جدير بالذكر أن المنتخب الإيطالي هو حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة، بعد فوزه فى المباراة النهائية على نظيره الإنجليزي بركلات الترجيح.