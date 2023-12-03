نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تصدر عددًا من القرارات لتطوير مشروع العلاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر مجلس نقابة الصحفيين، عددًا من القرارات لتطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم، وتخفيف العبء عن الصحفيين، وذلك من خلال حِزمة تعديلات جوهرية على المشروع تمثّلت في زيادة الحد الأقصى الأساسي لتغطية الخدمات العلاجية إلى 35 ألف جنيهٍ، بزيادة تزيد على 45 % عن الحد الأقصى الأساسى السابق، وكذلك زيادة الحد الأقصى التكميلي إلى 40 ألف جنيهٍ.

زيادة اعتماد الولادة الطبيعية

وقرر المجلس فى اجتماعه الموافقة على زيادة اعتماد حد الولادة الطبيعية والقيصرية عند الولادة داخل الشبكةالطبية لمشروع العلاج لتصبح بالنسب المقررة فى المشروع، وفقًا للائحة أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية الساريةفى السنة نفسها، والموافقة على زيادة الحد الأقصى للولادة الطبيعية ليصبح 3500 جنيه، بدلًا من 2500 جنيه،وزيادة الحد الأقصى للولادة القيصرية والقيصرية المتكررة ليصبح موحدًا 4500 جنيه، وذلك فى حالات الولادة خارج الشبكة الطبية لمشروع العلاج بعد تقديم شهادة ميلاد، وتقرير طبى، والفواتير إن وجدت.

زيادة المساهمة في العمليات الجراحية

ووافق المجلس على زيادة المساهمة فى عدد من العمليات الجراحية، والإجراءات الطبية، والأدوية بنسب تتراوح من 50% إلى 150%، مثل التردد الحرارى للمفاصل، والعمود الفقرى، وحقن جذور الأعصاب، والعلاج البيولوجى، وأدوية الروماتويد، وجلسات الغسيل الكلوى للتأمين الصحى بمبلغ 500 جنيه للجلسة الواحدة بدلًا من 350 جنيهًا.

وقرر المجلس الموافقة على مساهمة المشروع بنسبة 50% بدلًا من 30% لكل من "فيتامين د" مع ضرورة تقديم روشتة طبيب، وكذلك قياس هشاشة العظام، والمامو جرام على الثدى، والموجات الصوتية الثلاثية والرباعية الأبعاد للحمل.

زيادة الرسوم الإدارية

ووافق المجلس على زيادة الرسوم الإدارية، التى يخصمها من مطالبات الجهات العلاجية من 1% إلى 3% للأطباء بمختلف التخصصات، و5% لأطباء ومراكز الأسنان والعلاج الطبيعى، و5% لكل الجهات الطبية الأخرى من مستشفيات، ومراكز أشعة وتحاليل وغيرها.

إصدار كارت تخفيض

كما وافق المجلس على إصدار كارت تخفيضات بتحمل 100% (نقدى) بأسعار مشروع العلاج، وذلك لأسر الصحفيين مقابل 200 جنيه للفرد سنويًا.

إضافة أعضاء النقابة الجدد

وقرر المجلس الموافقة على إضافة أعضاء النقابة الجدد (لجنة تحت التمرين) بشكل تلقائى لمشروع العلاج على أنتكون رسوم الاشتراك فى المشروع ضمن رسوم القيد قبل استلام الكارنيه، وإضافة الطفل المولود داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج إجباريًا للمشروع كتأمين له أثناء الولادة عند إصدار خطاب دخول المستشفى لعام الولادة.

استحداث عدد من الخدمات

ووافق المجلس على استحداث عدد من الخدمات فى مشروع العلاج، وبخاصة العمليات الجراحية بالليزر، والمنظار والتردد الحرارى فى مشروع العلاج، وكذلك الموافقة على مساهمة المشروع بنسبة 50 % من قيمة العدسة فى عمليات إزالة المياه البيضاء بحد أقصى 1000 جنيه.

تعاقد جديد

من ناحية أخرى، وافق المجلس على التعاقد مع شركة "إيدام للخدمات الطبية"؛ لتقديم الخدمات الطبية الخاصة بها للصحفيين المشتركين فى مشروع العلاج، وأسرهم، وأشقائهم بموجب عضوية مجانية لمدة 4 سنوات، وكذلك التعاقد مع الشركة نفسها لمراجعة وتطوير الشبكة الطبية للنقابة، والانتهاء منها خلال مدة 6 أشهر.