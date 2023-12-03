نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعبير عن إرادة المصريين وزيادة المشاركة.. أمنية عمرو أديب خلال الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبَّر الإعلامي عمرو أديب عن أمنيته في الانتخابات الرئاسية المصرية لعام 2024، وهي الوطنية للانتخاباتالوطنية للانتخاباتالوطنية للانتخاباتالوطنية للانتخابات للتعبير عن آرائهم.

تتابع بوابة دوت الخليج كل تطور حول الانتخابات الرئاسية 2024، من أهم البرامج التليفزيونية برنامج توك شو الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة MBC مصر.

بما ذا يأمُل عمرو أديب حول الانتخابات الرئاسية 2024؟

عبَّر عمرو أديب عن أمله خلال حلقة برنامجه الحكاية اليوم الأحد 3-12-2023، في أن يتجنب المرشحون الكوميديا في تصريحاتهم.

وأشار الإعلامي عمرو أديب إلى أن النتائج يجب أن تعكس إرادة الناخبين بشكل دقيق، ويشير إلى أن هذا هو دور الهيئة الوطنية للانتخابات.

من المعروف أن الانتخابات الرئاسية في مصر تجري على مراحل، حيث بدأ التصويت في الخارج في الأول من ديسمبر 2023، ومن المقرر أن تستمر الانتخابات في الداخل في أيام 10 و11 ديسمبر 2023. يتنافس في هذه الانتخابات أربعة مرشحين، من بينهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يبدو أنه يتنافس ضد ثلاثة مرشحين آخرين.

تنطلق اليوم الأحد 3 ديمبر 2023، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، في السفارات والقنصليات المصرية؛ لـ تصويت المصررين بالخارج.

ضمن الجولة الأولى

تأتي عملية التصويت، ضمن الجولة الأولى من الانتخابات لاختيار رئيس مصر خلال الفترة من 2024 وحتى 2030، وذلك في اليوم الأخير للتصويت.

الوطنية للانتخابات تهيب بالالتزام

وأهابت الهيئة الوطنية للانتخابات بالمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، جميعًا وحملاتهم الرسمية، الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها وعدم الإخلال بها، حرصا على سلامة العملية الانتخابية وعدم تعرضهم لإجراءات قانونية قد يتم اتخاذها إذا ثبت وقوع مخالفات من جانبهم.