أخبار مصرية

منع ريهام سعيد من ممارسة العمل الإعلامي.. أسباب وتفاصيل القرار

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منع ريهام سعيد من ممارسة العمل الإعلامي.. أسباب وتفاصيل القرار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اتخذت نقابة الإعلاميين، قرارا بإيقاف الإعلامية ريهام سعيد عن ممارسة العمل الإعلامي بسبب مخالفتها لعقدها مع قناة الشمس والانتقال لقناة أخرى وهي قناة “هي”.

وفي وقت سابق، كشفت الإعلامية ريهام سعيد انسحابها من تعاقدها مع قناة الشمس.

وكتبت ريهام سعيد، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “قررت الانسحاب من قناه الشمس ويوم الإثنين القادم آخر حلقاتي لظروفي الصحية وسأتخذ إجراءاتي القانونية لفسخ العقد مع تمنياتي للجميع بكل التوفيق”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا