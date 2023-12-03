سويلم يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من ”مشروع تأهيل قناطر ادفينا” الواقعة على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 09:31 صباحاً - الدكتور سويلم : إدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى لمتابعة حالتها وإتخاذ أى قرارات بشأنها

- نهو "المرحلة الأولى" بصيانة عدد (٣٠) بوابة علوية ومعالجة فواصل كوبرى القنطرة

- العمل جارى بالمرحلة الثانية بناءا على مخرجات الدراسة الهيدروليكية لتحديد النظام الأفضل لتشغيل بوابات القنطرة

- الأعمال تتضمن صيانة (١٦) بوابة و (٢) ونش موازنات وتدعيم المشاية الخلفية

- البدء قريباً في "المرحلة الثالثة" من أعمال التأهيل بعد اتمام الدراسة الإستشارية للقنطرة والهويس

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد المهندس/ إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر ادفينا الواقعة على نهر النيل فرع رشيد .

وصرح الدكتور سويلم أنه تم أدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى وذلك لمتابعة حالة القنطرة وإتخاذ أى قرارات بشأنها ، حيث تمت أعمال المعاينة الدورية للقنطرة وإجراء "المرحلة الأولى" من الصيانات الدورية اللازمة لعدد (٣٠) بوابة علوية من بوابات القنطرة وكذا معالجة فواصل كوبرى القنطرة .

وعقب ذلك تم إعداد دراسة هيدروليكية لتحديد النظام الأفضل لتشغيل بوابات القناطر ، والتي انتهت للحاجة لتنفيذ عملية لتأهيل بوابات وأوناش القنطرة "المرحلة الثانية" ، والتى تتضمن الأعمال صيانة عدد (١٦) بوابة علوية بالقنطرة ، وعدد (٢) ونش موازنات ، وصيانة ماكينات الديزل ، وعمل طبقة أسفلت جديدة لكوبري القنطرة ، وتدعيم وتأهيل المشاية الخلفية للقنطرة ، وتوريد وتركيب جنازير مجلفنة جديدة للقنطرة ، ومراشمة ودهان جميع أغطية الدروة الأمامية للقنطرة ، وقد تم حتى تاريخه نهو الأعمال بنسبة تنفيذ ٥٥% ، حيث تم الإنتهاء من أعمال صيانة عدد (١٢) بوابة علوية وجاري صيانة عدد (٢) بوابة علوية ، مع الإستمرار في باقى الأعمال .

ومن المقرر البدء قريباً في "المرحلة الثالثة" من أعمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا ، حيث تم البدء فى عملية دراسة إستشارية للقنطرة والهويس لعمل دراسات شاملة لكل عناصر المنشأ ولمدة خمسة شهور ، على أن يعقب ذلك طرح عمليه إستكمال تأهيل قناطر وهويس إدفينا بناءاً علي مخرجات الدراسة الإستشارية خلال شهر مايو ٢٠٢٤ .

الجدير بالذكر أن قناطرادفينا تضم عدد (٤٦) فتحة بعرض (٨) متر/ فتحة ، ويعلوها طريق بعرض (٩) متر ، وملحق بالقنطرة هويس من الدرجة الثانية بعرض (١٢) متر وطول (٨٠) متر .