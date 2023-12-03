حشود كبيرة من المصريين فى الكويت مع بداية اليوم الأخير للانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 09:32 صباحاً - تواجدت حشود كبيرة من الناخبين المصريين أمام المقر الانتخابي بدولة الكويت مع فتح باب التصويت لليوم الثالث والأخير لانتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج.

وجاء الناخبون قبل فتح اللجنة الانتخابية في انتظار فتح باب التصويت أمام المقر الانتخابي للإدلاء بأصواتهم وبعد فتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأحد، ومع التنظيم الجيد داخل مقر اللجنة من قبل السفارة المصرية بالكويت تجري عملية الاقتراع في سهولة ويسر أمام الناخبين في جو يسوده البهجة والوطنية وحب الوطن والرغبة في المشاركة الإيجابية في عملية التصويت .

وقال سفير مصر رئيس لجنة الكويت أسامة شلتوت لوكالة أنباء الشرق الأوسط من داخل المقر الانتخابي، إنه مع بداية اليوم الثالث للانتخاب تواجد أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية بالكويت الراغبين في الإدلاء بصوتهم الانتخابي ، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المقر لمساعدة كبار السن والسيدات وتخصيص أماكن لهم لسرعة أداء الواجب الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم خلال المرحلة القادمة .

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلي مدار 3 أيام تنتهي اليوم في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات ، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية ، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج ، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً .

واستبقت الهيئة الوطنية للانتخابات علمية التصويت بإعلان ضوابط العملية الانتخابية ، موضحة أنه لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي ، ومن هم دون 18 عاماً ، أما من تجاوز السن القانونية ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومى، بشرط أن يكون الجواز ساريا وقت التصويت.

وفي حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.