سفير مصر ببروكسل: مشاركة ملحوظة من مختلف الاعمار والفئات خاصة الشباب والمرأة في الانتخابات الرئاسية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً -

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، سفير مصر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومندوبها لدي الاتحاد الاوروبي وحلف الناتو، إن أمس السبت، اليوم الثاني لتصويت المصريين بالخارج، شهد زيادة ملحوظة في اعداد المصريين المقيمين والمتواجدين علي اراضي بلجيكا ولوكسمبورج من المشاركين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وتوقع سفير مصر تزايد اعداد الناخبين خلال الفترة القادمة وحتي انتهاء عملية التصويت اليوم الاحد قبل اغلاق الصندوق الانتخابي عملية التصويت في تمام التاسعة مساء، تمهيدا لبدء عملية الحصر العددي لمن ادلوا باصواتهم وبدء عملية الفرز وتحديد عدد الاصوات الصحيحة وتلك الباطلة وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، وارسال كافة الكشوف والنتائج الي وزارة الخارجية ومنها الي اللجنة العامة المشرفة علي لجان الانتخاب بالخارج المشكلة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وقال عبد العاطي، إن السفارة في بروكسل شهدت توافدا كبيرا من ابناء الجالية من مختلف الفئات العمرية، خاصة من الشباب والسيدات وكبار السن خلال اليوم الثاني لعملية التصويت التي بدأت في تمام التاسعة صباحا واستمرت حتي التاسعة مساء، مما يعكس الوعي لدي أبناء مصر ببلجيكا ولوكسمبورج باهمية ممارسة حقهم الدستوري ومشاركتهم في صياغة مستقبل وطنهم، مشيراً إلي أن عملية التصويت تجري بدون اية مشاكل او عوائق، لافتاً إلي التسهيلات التي قدمتها السفارة لاتمام عملية التصويت بشكل سلس وسهل.

وأشار السفير بدر عبد العاطي الي ان مشاركة أبناء مصر ببلجيكا ولوكسمبورج في الانتخابات الرئاسية تتم بصورة حضارية ومشرفة، وتعكس مدى ارتباطهم بوطنهم وحرصهم علي المشاركة في صياغة مستقبله.