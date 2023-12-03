انتخابات الرئاسة المصرية.. فرز أصوات الناخبين بالخارج عقب انتهاء الاقتراع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 01:28 مساءً - أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بمصر، اليوم الأحد، أن أعمال فرز أصوات الناخبين خارج البلاد سيتم بمقرات البعثات الدبلوماسية المصرية، لافتًا إلى أنه بدأ بلجنة الاقتراع في العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون، وذلك بانتهاء أعمال اليوم الثالث والأخير للعملية الانتخابية وفقًا للتوقيت المحلي لنيوزيلندا.

وأشار المستشار "بنداري"، في بيان له، إلى أن هناك 103 لجان اقتراع في سفارات وقنصليات مصر المنتشرة حول العالم لا تزال مستمرة في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، فضلًا عن وجود 33 لجنة اقتراع أخرى ستفتح أبوابها خلال الساعات القليلة المقبلة، في ضوء فروق التوقيت العالمية.

وقال إن أعمال فرز الأصوات ستُجرى بمعرفة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، في إطار مباشرتهم لجميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات المصرية، لافتًا إلى أنه في ختام عملية فرز الأصوات وعمل محاضر الإحصاء اللازمة لها، سيتم إرسال جميع أوراق العملية الانتخابية ومحاضرها، إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات بالقاهرة، حتى تضم الإحصاء العددي للأصوات، إلى إحصاء أصوات الناخبين داخل البلاد، ومن ثم إعلان النتيجة النهائية الرسمية للانتخابات في المواعيد المقررة.

وأكد "بنداري" أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة المنوط بها قانونًا إعلان نتائج الانتخابات في ختام العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الهيئة على تواصل دائم ومستمر مع جميع السفارات والقنصليات التي تُجرى بها الانتخابات وحتى نهاية تصويت المصريين بالخارج، وأنها جاهزة لتذليل أية عقبات قد تطرأ.