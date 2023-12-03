ابنة المرشح حازم عمر تدلى بصوتها فى إسبانيا وتوجه رسالة للشباب لتحفيز الشباب علي المشاركة في الانتخابات .. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 04:29 مساءً - أدلت نادين حازم عمر، ابنة المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، حازم عمر بصوتها في مقر البعثة المصرية لدى أسبانيا، في ثالث وآخر أيام تصويت المصريين في الخارج، ووجهت رسالة خاصة لتحفيز الشباب علي المشاركة في الانتخابات.

ووثقت نادين تجربتها في مقطع فيديو قالت خلاله إنها تدرس في إسبانيا، وأكدت أن الانتخابات الرئاسية فرصة قوية للشباب للتعبير عن رأيه وتعزيز قيمة المشاركة الإيجابية.

وعلي مدار اليوم الأول والثانى لـ تصويت المصريين في الخارج ، تصدرت الجاليات المصرية لدي الدول العربية قائمة الأكثر مشاركة ، حيث حرص الناخبون على اصطحاب أبنائهم حاملين الأعلام المصرية، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط عبارات تأييد للدولة ومؤسساتها وهتافات "تحيا مصر".

وفي أوروبا والدول الغربية، ضرب المصريين في الخارج رسائل وفاء وإخلاص، حيث تحدوا ظروفا جوية صعبة، كما هو الحال في عملية التصويت في سفارة مصر لدى فنلندا ، وأول أيام التصويت في سفارة مصر لدي النمسا ، للمشاركة في الانتخابات .

ومساء الجمعة، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.