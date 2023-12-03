سفير مصر بنيروبى: انتخابات الرئاسة سارت بسلاسة ويسر وسط حرص الجالية على التصويت

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 05:35 مساءً - أكد سفير جمهورية مصر العربية فى نيروبى وائل نصر الدين عطية، أن عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج من المقيمين فى جمهورية كينيا بالانتخابات الرئاسية 2024 تسير بسلاسة ويسر لليوم الثالث على التوالى، وفقاً للخطة التنظيمية التى وضعتها السفارة لتمكين أبناء الجالية المصرية فى كينيا من ممارسة حقهم الانتخابى.

وقال نصر الدين - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد، إن السفارة أعدت مقرًا انتخابيًا مجهزًا لاستقبال كبار السن وذوي الإعاقة مع مراعاة الظروف المناخية والأجواء المطيرة في كينيا خلال هذا التوقيت من العام.

وأضاف أن السفارة قامت عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي بحث المواطنين المقيمين في كينيا على الإدلاء بأصواتهم في الاستحقاقات الانتخابية في إطار مباشرة حقوقهم السياسية ودورهم كراع ورقيب على الديمقراطية.

وأثنى السفير وائل نصر الدين عطية على حرص المواطنين المتواجدين في كينيا على المشاركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 على مدار أيام الانتخابات الثلاثة، منوهًا بأن المواطنين جاءوا من مختلف انحاء البلاد رغم صعوبة التنقل من بعض المناطق إلى مقر اللجنة الانتخابية بالسفارة في نيروبي حرصًا على أداء واجبهم الوطني في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.

وخلال اليوم الأول والثانى لتصويت المصريين في الخارج، شهدت سفارات وقنصليات الدولة المصرية إقبالاً ملحوظاً بمختلف الدول، ما عكس حرص الناخبين على المشاركة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 ، وسط انتظام في عملية التصويت منذ بداية العملية الانتخابية في نيوزيلندا، أول لجنة انتخابية تفتح أبوابها، وصولاً إلى قنصلية مصر في لوس أنجلوس، التي تعد آخر لجنة تستقبل ناخبين بموجب فروق التوقيت.

وحملت رسائل المصريين في الخارج خلال أول أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية، مشاعر صادقة عكست ارتباطهم الوثيق بقضايا الوطن وتحدياته.

ومساء الجمعة، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية، للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وفي تصريحات صحفية سابقة، دعا وزير الخارجية سامح شكري المصريين في الخارج للتوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أن مشاركة المواطنين في الحياة العامة هي حق وواجب وطني يكفله الدستور.

وثمن شكري التنسيق القائم بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات ، موجها الشكر إلى الهيئة التي وفرت كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.