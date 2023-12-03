نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مستشار وزير التعليم العالي يشهد نجاح مشروع تعليم الكبار بمنهجية المرأة والحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير معهد إعداد القادة، ختام المرحلة الثالثة لمشروع "تأهيل ميسرات تعليم الكبار على استخدام منهجية المرأة والحياة".

هذا المشروع الوطني، الذي نظمته اللجنة الوطنية لليونسكو بالتعاون مع جمعية حواء المستقبل والأمانة العامة للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، يهدف إلى تعزيز التعليم والتعلم للكبار في مصر.

تضمّنت الفعاليات جلسات عمل استفاد منها مئة ميسرة لتعليم الكبار في فصول محو الأمية، حيث شارك العديد من الشخصيات البارزة في مجال التعليم والتنمية من بينهم الدكتورة إقبال السمالوطى، الأمين العام للشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، والدكتور خالد خضر، مدير مركز اليونسكو الإقليمي لتعليم الكبار.

تم تكريم الدكتور همام، نظير دعمه المستمر للمشروع وتفانيه في دعم الأهداف التعليمية والتنموية لمصر، كما أكدت الدكتورة إقبال السمالوطي على أهمية منهجية المرأة والحياة في ترسيخ مفاهيم التعليم والتنمية المستدامة، وربطها بأهداف التنمية المستدامة 2030.

هذه المرحلة جزء من سلسلة فعاليات المشروع التي شهدتها مصر، حيث أُقيمت المرحلة الأولى في مايو الماضي والثانية في سبتمبر 2023، مشاركة أكثر من ٦٠ ميسرة لتعليم الكبار بمحافظات متعددة.

هذه الجهود تأتي في سياق تفعيل رؤية مصر 2030 وبرنامج حياة كريمة، وتشير إلى التزام الدولة المصرية برفع مستوى التعليم وتمكين المرأة في المجتمع.