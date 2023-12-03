وزيرة البيئة تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة 2024 بمقر لجنة دبي | صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 06:32 مساءً - حرصت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على الحضور إلى مقر لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية ٢٠٢٤ في التاسعة مساء بتوقيت الإمارات والمنعقدة بمقر القنصلية العامة في دبي، للإدلاء بصوتها في اليوم الثالث والأخير من الأيام المقررة لانتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج.

وكان في استقبالها السفير أشرف الديب القنصل العام المصري بدبي والإمارات الشمالية.

وتتواجد الوزيرة ياسمين فؤاد، حالياً في دبي ضمن الوفد المصري المشارك في أعمال المؤتمر الدولي لأطراف المناخ COP28 المنعقد بمدينة أكسبو دبي .