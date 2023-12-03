مؤتمر حلوان العلمي الثامن يركز على تطوير تمريض الأمومة في ظل التنمية المستدامة

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أحمد جودة - القاهرة -

عقد المؤتمر العلمي الثامن بعنوان "تمهيد الطريق نحو التطبيق التقدمي لتمريض الأمومة في ظل التنمية المستدامة 2023" في جامعة حلوان، وقد شهد المؤتمر حضورًا مميزًا من قبل عدد كبير من الباحثين والمهتمين بمجال تمريض الأمومة.

تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورة صفاء صلاح إسماعيل، عميد كلية التمريض، ناقش المؤتمر الهدف الرئيسي الذي يتمثل في تحسين ممارسة تمريض الأمومة وتطوير مهنة التمريض في ظل التغيرات المعاصرة. كما ركز على زيادة الوعي بقضايا التمريض الحالية والمستقبلية، واستكشاف استراتيجيات مبتكرة في قضايا الرعاية الصحية.

تمت مناقشة عدة محاور مهمة خلال المؤتمر، بدءًا من تطبيق الأبحاث العلمية في مجال التمريض وتعزيز جودتها وتميزها.

كما تم استعراض استخدام التكنولوجيا في مجال التمريض ودورها في تطوير الممارسة الصحية. وتم تسليط الضوء على الرؤية المستقبلية للبحوث في مجال تمريض الأمومة والاستراتيجيات المستقبلية لتحسين رعاية الأم وحديثي الولادة.

تركزت المناقشات أيضًا على الاتجاهات الحديثة في تمريض الأمومة وأفضل السبل لتطبيقها، وفي ختام المؤتمر، تمت التوصية بتطبيق البحوث العلمية المبنية على الأدلة في مجال تمريض صحة الأم وحديثي الولادة، واستخدام الدلائل التعليمية العملية العالمية لتعزيز جودة الرعاية الصحية في مجال التمريض.

أشرف على فعاليات المؤتمر الدكتورة انتصار فتوح عبد المنعم، رئيس قسم تمريض صحة الأم وحديثي الولادة ورئيسة المؤتمر، بالإضافة إلى الدكتورة شيماء حسن محمدي، أستاذة بالقسم وسكرتيرة عامة للمؤتمر، والدكتورة دعاء شحته، أستاذ مساعد بالقسم ومنسقة المؤتمر.

تمت المناقشة بشكل شامل لقضايا حيوية في مجال تمريض الأمومة، وشهد المؤتمر مشاركة نشطة من الباحثين والمتخصصين في هذا المجال. تطرقت المحاضرات والجلسات إلى تحديات تمريض الأمومة وأفضل السبل للتعامل معها، مثل تحسين رعاية الأمهات خلال فترة الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، ودور التغذية السليمة للأم والرضاعة الطبيعية، وتوفير الدعم العاطفي والنفسي للأمهات.

تم تسليط الضوء أيضًا على أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير ممارسة تمريض الأمومة، مثل استخدام التطبيقات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء لمراقبة صحة الأم والطفل وتسهيل الاتصال بين الأمهات وفرق الرعاية الصحية.

وفي نهاية المؤتمر، أكدت الدكتورة انتصار فتوح عبد المنعم على أهمية تبني التوصيات والنتائج التي تمت خلال المؤتمر في الممارسة العملية لتمريض الأمومة وتطوير السياسات والبرامج الصحية ذات الصلة.

يعتبر مؤتمر حلوان العلمي الثامن في مجال تمريض الأمومة إحدى المناسبات الرائدة في هذا المجال، حيث يمثل فرصة لتبادل المعرفة والخبرات والتعلم من أفضل الممارسات. ومن المتوقع أن يساهم المؤتمر في تطوير مجال تمريض الأمومة وتعزيز جودة الرعاية الصحية للأمهات والأطفال.