«الأرصاد» تحذر من طقس الغد أمطار وشبورة كثيفة تصل إلى حد الضباب

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 07:33 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الاثنين، إذ يسود طقس مائل للحرارة تحت أشعة الشمس لطيف في الظل خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد» في بيانها، أنه من المتوقع أن تسود شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية، المؤدية من وإلى من مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل إلى حد الضباب على بعض المناطق، ومن المتوقع كذلك تساقط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة من اليوم، بنسبة حدوث 30% تقريبًا.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون درجة الحرارة العظمى: 25 والصغرى: 15.

- السواحل الشمالية: العظمى: 24 والصغرى: 14.

- جنوب سيناء: العظمى: 29 والصغرى: 19.

- شمال الصعيد: العظمى: 26 والصغرى: 10.

- جنوب الصعيد: العظمى: 30 والصغرى: 15.