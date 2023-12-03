أعضاء منتخب مصر للهوكي يدلون بأصواتهم في ماليزيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 08:35 مساءً - حرصت بعثة منتخب الهوكي للشباب المتواجدة في ماليزيا للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم، التوافد على مقر السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، لليوم الثالث، بعد فتح باب التصويت في التاسعة صباحاً بتوقيت ماليزيا.

وتضم قائمة المرشحين أربعة مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي (رمز النجمة)، المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.



















