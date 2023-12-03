موعد امتحانات نصف العام 2024 لطلاب المدارس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 10:32 مساءً - موعد امتحانات نصف العام 2024.. يبحث عنه الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، جاء ذلك مع اقتراب انتهاء الفصل الدراسي الأول من العام 2023-2024 وبدء امتحانات الترم الأول.

موعد امتحانات نصف العام 2024

من المقرر أن تنطلق امتحانات نصف العام 2024 يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024، وتنتهي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، وذلك وفقًا للمخطط الزمني للعام الدراسي 2023- 2024.

بدء امتحان الترم الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

امتحانات نصف العام 2024

وحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فبعد انتهاء امتحانات نصف العام 2024، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، على أن تكون مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2024

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، اعتبارًا من يوم السبت 10 فبراير 2024 وحتى الخميس 6 يونيو 2024، وستبدأ امتحانات الترم الثاني في هذه الفترة يوم السبت 25 مايو 2024، بينما ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة في السبت 15 يونيو 2024.

وفي وقت سابق، زار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، محافظة الإسماعيلية، حيث تفقد مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات التابعة لإدارة جنوب التعليمية، في إطار متابعة انتظام سير العام الدراسي.

وتفقد الوزير سير الدراسة بفصول مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية للبنات، كما تفقد الوزير حجرة التربية الفنية وشاهد الوزير أعمال الطلاب الفنية حول الفن الشعبي الحديث ورسومات ولوحات فنية للطالبات على الكارتون، والخشب، والقماش، حيث أشاد الوزير بأعمال الطالبات الفنية، وحثهم على مواصلة واستمرار تنمية موهبتهم من خلال المشاركات في المسابقات والأنشطة الفنية المختلفة التي تقوم بها الوزارة.