السفير المصري لدى فلسطين يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 10:33 مساءً - أدلى سفير مصر لدى فلسطين إيهاب سليمان بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 في اللجنة الفرعية ومقرها رام الله، حيث استقبلت السفارة المصرية على مدار الأيام الثالثة المصريين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات.

واستقبل السفير إيهاب سليمان خلال عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية نيافة الأنباء أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدني كي يدلي بصوته، بالإضافة إلى وفد يرافقه من الكنيسة القبطية.

وثق المصريون فى الخارج ملحمة حب لمصر فى انتخابات الرئاسة 2024، فى عرس انتخابى بامتياز، شهدته أروقة السفارات المصرية بالخارج، حيث توافد أبناء الجاليات على مدى الثلاثة أيام، مبدين سعادتهم للمشاركة فى العملية الانتخابية، وحرصوا على إطلاق رسائل التحفيز للآخرين لتشيعيهم على المشاركة أيضا.

لم يمنعهم بعد المسافات، أوارتباطات العمل، أو المرض، من أداء واجبهم الوطنى، فجاءت مشاركتهم عنوانا للوفاء لمصر.

وأغلقت غالبية السفارة المصرية بالخارج بعد انتهاء عملية تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 التي استمرت لثلاثة أيام في 137 لجنة فرعية موزعة بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، وصوت عدد كبير من المواطنين المصريين سواء بالحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وجرت الانتخابات الرئاسية في الخارج في إطار من التنسيق بين وزارة الخارجية والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة وسائل الدعم التي تكفل سهولة وسلامة العملية الانتخابية في بعثاتنا في الخارج.