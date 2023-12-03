حملة المرشح فريد زهران: لا تجاوزات في اليوم الثالث ونشكر الوطنية للانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 10:33 مساءً - أكدت حملة المرشح فريد زهران، أن تصويت المصريين في الخارج توالى لليوم الثالث على التوالي.

وقالت: "تابعت غرفة عمليات الحملة من خلال المندوبين المتواجدين في مراكز الاقتراع بكافة دول العالم إجراءات التصويت وتلقت عددا من فيديوهات الدعم من المواطنين المصريين".

ونوهت أنه لم يرد إليها أي تجاوزات على النحو الذي رصد بالأمس، الأمر الذي تشيد معه الحملة ببيان الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أصدرته بالأمس في هذا الصدد.

وأكدت انتهاء المصريين في معظم دول العالم من الإدلاء بأصواتهم، واعدة بتقرير نهائي عن عملية التصويت في الخارج بعد نهاية التصويت بالكامل.