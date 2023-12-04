بعد قليل .. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية جامعة الأزهر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 10:28 صباحاً - في إطار نشاطها العلمي الكبير الذي تتصف به دائما كونها مؤسسة تربوية في المقام الأول، يفتتح فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر،وفضيلة الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر،المؤتمر الدولي التاسع الذي تنظمه كلية التربية بنين بالقاهرة والذي يقام تحت عنوان: (التربية وبناء الإنسان في عالم متغير- رؤية أزهرية استشرافية)؛ صرح بذلك الدكتور خالد محمود عرفان، عميد الكلية رئيس المؤتمر.

وأعلن عميد الكلية أن المؤتمر الدولي التاسع يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة رئيس شرف المؤتمر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح فضيلته أن المؤتمر تنطلق فعالياته اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء 4 و 5 من ديسمبر القادم 2023م بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، مشيرا إلى أن عنوان المؤتمر الدولي التاسع نابع من المسئولية الملقاة على عاتق كلية التربية كونها مؤسسة تربوية بجانب دورها التعليمي، لافتًا إلى أن المؤتمر يقام في ضوء التحديات المتلاحقة؛ بهدف الوصول لرؤية مشتركة لمؤسسات وبرامج إعداد المعلم ودورها في تربية المعلم والمتعلم لعالم متغير.

وأضاف عميد الكلية أن المؤتمر يتناول محاور عدة، منها: التعليم وآليات استقراء واستشراف الاحتياجات المستقبلية والتنمية المهنية المستدامة التي تمكن المعلمين من مواكبة التغييرات المتلاحقة المستمرة لعالم متغير، وتربية الإنسان لعالم متغير وفق منهج وسطي يضمن التوازن بين متطلبات الروح والعقل والبدن، مع التأكيد على قيم الاحترام والتسامح والتعايش السلمي مع الحفاظ على الهوية، بجانب تناول الفلسفات التربوية والفكر التربوي الإسلامي وتعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية في التعليم والعمل على تنمية مهارات التعايش السلمي والتعاون بين الأفراد، إضافة إلى تناول دور المعلم في بناء الإنسان المتكامل لعالم متغير، وطبيعة المناهج الدراسية التي تضمن تنمية وترسيخ مهارات التعلم المستمر وتحفيز المتعلم على البحث والتعلم الذاتي وتنمية مهاراته في التفكير النقدي وحل المشكلات واتخاذ القرارات والتفاعل الإيجابي مع الآخرين.

يقام المؤتمر بجهود مقرري المؤتمر الدكتور عطية السيد عبد العال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال الهواري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.