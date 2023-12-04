وزير الدفاع يعلن انطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 10:28 صباحاً - أعلن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، انطلاق المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال الفريق أول محمد زكى أن مصر تحرص خلال معرض إيديكس، الذي يتم للمرة الثالثة، لعرض أحدث ما وصل له العلم، من تنفيذ المعدات العسكرية.

وأضاف خلال كلمته بـ افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2023، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن هذا المعرض يعزز القدرات والتعاون بين الدول.