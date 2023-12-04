الرئيس السيسي يجرى جولة تفقدية بمعرض ”إيديكس 2023”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 10:28 صباحاً - أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي جولة تفقدية في المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

معرض "إيديكس" تنظمه مصر كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية ممثلة فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً.

ويعد المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية) ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات، فضلا عن أنه فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.