قائد القوات البحرية يقدم "درع الفرقاطة المصرية الجديدة" للرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 10:29 صباحاً - أهدى الفريق أشرف إبراهيم عطوة، قائد القوات البحرية، هدية "درع الفرقاطة المصرية الجديدة"، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمناسبة تدشين الفرقاطة المصريةMeko-A200

معرض "إيديكس" تنظمه مصر كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية ممثلة فى توجيهات الرئيس/ عبد الفتاح السيسى بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً.

ويعد المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية) ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات، فضلا عن أنه فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.