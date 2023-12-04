نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: إزالة 81738 حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن إزالة 81738 حالة تعد على مجرى نهر النيل منذ عام 2015 وحتى الآن فى إطار حملة إنقاذ نهر النيل، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على القطاع المائى لمجرى نهر النيل وفرعية لإمرار التصرفات المائية المطلوبة دون أي عوائق.

جاء ذلك خلال اجتماع لوزير الري، لمتابعة أعمال حماية جوانب نهر النيل، والتنسيق المشترك بين قطاع تطوير وحماية نهر النيل وفرعيه ومعهد بحوث النيل فيما يخص رفع قطاعات مجرى نهر النيل وفرعيه.

وتم خلال الاجتماع استعراض المشروعات الجارية لحماية جوانب نهر النيل وفرعيه من النحر، وتطوير الواجهات النيلية، وأعمال تكريك المجرى المائى، وإزالة التعديات على جسور النهر، وأعمال تطهير نهر النيل من الحشائش وورد النيل.

وأكد سويلم مواصلة العمل لإزالة كافة أشكال التعديات على المجرى المائي للنهر وجسوره على إمتداد 1500 كم من خلال تنفيذ حملات مكثفة لإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحافظات والأجهزة الأمنية.