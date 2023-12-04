ممثلة جناح الإمارات بمعرض إيديكس: الشيخ محمد بن زايد يحب مصر وكلنا نحبها

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 11:30 صباحاً - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجناح الإماراتي المشارك في المعرض الدولي الثالث للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

وقال ممثل الجناح الإماراتي: "نشارك في المعرض بـ 159 منتجا.. 77 منها جاهزة و82 قيد التطوير وهي أسلحة مختلفة وتتضمن أسلحة خفيفة ووصلنا إلى مستويات عالية من الجودة والدقة في المجالات التي نعمل عليها".

فيما أضافت ممثلة للجناح الإماراتي: "نحن نحب مصر.. والشيخ محمد بن زايد يحب مصر وشعب الإمارات كله يحب مصر.. ومصر هي أمي".

معرض "إيديكس" تنظمه مصر كل عامين بناءً على رؤية القيادة السياسية ممثلة فى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالمياً.

ويعد المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية ويجمع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية) ويمثل تجمعاً دولياً لتبادل الرؤى والخبرات، فضلا عن أنه فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.