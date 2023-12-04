نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتفقد المنافذ السلعية بمركز أبوالنمرس للتأكد من توافر احتياجات المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جولاته الميدانية لمتابعته الأسواق والمنافذ وإجراءات ضبط الأسعار بها وتطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وتفقد المحافظ منافذ بيع السلع بمركز ومدينة أبو النمرس للاطمئنان على توافر كافة المنتجات والسلع الغذائية المعروضة والكميات التي تفي بإحتياجات المواطنين.

كما حرص محافظ الجيزة على الاستماع لآراء المواطنين عن الاسعار والمنافذ مؤكدا أن المحافظة تحرص على التوسع في إقامة المنافذ وتوفير كافة احتياجات المواطنين مع إجراء المتابعات الدورية لتلك المنافذ لضمان جودة المعروضات.

ووجه المحافظ بضرورة توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، وخاصة السلع الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

كما وجه بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة ومنع الممارسات الاحتكارية مع الحرص على عدم وجود نواقص بالمعارض بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية، ووضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين.

وشدد محافظ الجيزة علي رؤساء الأحياء والمراكز ومديرية ومباحث التموين على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع القطاعات بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات ومتابعة ما يتم رصده من شكاوى المواطنين في حال وجود شكوى في هذا الشأن، مشددا على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإحتكار السلع.

رافق المحافظ خلال الجولة إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة ورئيس مركز ومدينة أبو النمرس.

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