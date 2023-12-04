الرئيس السيسي يتسلم درع الفرقاطة المصرية ”الجبار” خلال افتتاح معرض ”إيديكس 2023”

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 12:31 مساءً - تسلم الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، من قائد القوات البحرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة، درع الفرقاطة المصرية الجديدة "الجبار" (طراز ميكو A200) التي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية بأيدٍ مصرية بنسبة 100%، وذلك على هامش حضور افتتاح المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023".

ويقام المعرض تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ويضم معرض "إيديكس 2023" 22 جناحا دوليا في دورته الحالية، بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم؛ لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض يشهد حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر؛ لما يحظى به من شهرة عالمية في ذلك المجال.