نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل الكاملة لقرارات تطوير مشروع علاج الصحفيين وأسرهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم محمد الجارحي عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، بمجموعة من المقترحات لمجلس النقابة، لتطوير مشروع العلاج، وتعظيم قدراته، والخدمات التي يثقدّمها للزملاء أعضاء النقابة.

وافق مجلس النقابة في اجتماعه الأخير على هذه المقترحات؛ حيث شرح “الجارحي” تلك النقاط كالتالي:

أولًا: تغييرات هيكلية في مشروع العلاج، حيث كان آخر تغيير في بنوده عام 2020؛ أي منذ 3 سنوات، وهي السنوات التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في قيمة الجنيه وأزمات ارتفاع الأسعار والاستيراد، وتضمنت حزمة التغييرات ما يلي:

1- الموافقة على زيادة الحد الأقصى الأساسي لتغطية الخدمات العلاجية من 24 ألف جنيهًا إلى 35 ألف جنيهًا بزيادة 11 ألف جنيهًا بنسبة تزيد عن 45%.

2- الموافقة على زيادة الحد الأقصى التكميلي لتغطية الخدمات العلاجية من 35 ألف جنيهًا إلى 40 ألف جنيهًا.

3- الموافقة على زيادة اعتماد حد الولادة الطبيعية والقيصرية عند الولادة داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج لتصبح بالنسب المقررة في المشروع وفقا للائحة أسعار اتحاد نقابات المهن الطبية السارية في نفس السنة.

توضيح: (يحل هذا القرار أزمة المبلغ المقطوع في حالات الولادة خاصة بعد ارتفاع أسعارها، فمثلا باقة الولادة القيصرية حاليا سعرها في نقابة الأطباء 8 آلاف جنيهٍ، وبالتالي بعد القرار الجديد سيحصل العضو على 5600 جنيهٍ، بدلًا من 3500 جنيهٍ (أي هناك زيادة في الاستفادة بنسبة 60%).

4- الموافقة على زيادة الحد الأقصى للولادة الطبيعية ليصبح 3500 جنيه بدلًا من 2500 جنيه (زيادة بنسبة 40%)، وزيادة الحد الأقصى للولادة القيصرية والقيصرية المتكررة ليصبح موحدًا بـ4500 جنيه (زيادة بنسبة 28%)، وذلك في حالات الولادة خارج الشبكة الطبية لمشروع العلاج بعد تقديم شهادة ميلاد وتقرير طبي والفواتير إن وجدت.

5- الموافقة على مساهمة المشروع بإجراء التردد الحرارى للمفاصل والعمود الفقرى بنسبة 50% بحد أقصى 5000 جنيه بدلا من 3000 جنيه. (نسبة الزيادة 66%).

6- الموافقة على مساهمة المشروع فى حقن جذور الأعصاب بنسبة 50% وبحد أقصى 2000 جنيه للفقرة الواحدة بدلًا من 1500 جنيه، و5000 جنيه لأكثر من فقرتين بدلا من 3000 جنيه. (نسبة الزيادة 66 %).

7- الموافقة على زيادة دعم المشروع للأدوية الايبريكس والنيوبوجين ومشتقاته ليصبح بحد أقصى 4000 جنيه بدلا من 2000 جنيه وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ (نسبة الزيادة 100%).

8- الموافقة على زيادة دعم المشروع للعلاج البيولوجى ولأدوية الروماتيود ليصبح بحد أقصى 4000 بدلًا من 2000 جنيه وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ. ( نسبة الزيادة 100%).

9- الموافقة على اعتماد مبلغ فرق احتساب جلسات الغسيل الكلوى للتأمين الصحى بمبلغ 500 جنيه للجلسة الواحدة بدلا من 350 جنيه وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ. ( نسبة الزيادة 42%).

10- الموافقة على مساهمة المشروع بنسبة 50% بدلًا من 30 % في التحاليل والأشعة التالية: ( فيتامين د مع ضرورة تقديم روشتة طبيب – قياس هشاشة العظام – الماموجرام على الثدى – الموجات الصوتية الثلاثية والرباعية الأبعاد للحمل). وذلك بعد تقديم الفواتير والايصالات المعتمدة والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ. ( نسية الزيادة 20%).

11- الموافقة على مساهمة المشروع بنسبته فى أجهزة شلل الأطفال والأطراف الصناعية بموجب تحويل لمركز الطب الطبيعي والتأهيلي وعلاج الروماتيزم بالعجوزة التابع للقوات المسلحة بعد تقديم تقرير طبي والمقايسة لإدارة مشروع العلاج مع العمل بنفس قواعد الصرف المعمول بها سابقًا بالنسبة للشراء خارج اطار المشروع.

12- الموافقة على إصدار كارت تخفيضات بتحمل 100% (نقدي) بأسعار مشروع مشروع العلاج وذلك لأسر الصحفيين وذلك مقابل 200 جنيه للفرد سنويًا.

توضيح: يستفيد من هذا الكارت غير المشتركين من مشروع العلاج من أشقاء وأقارب الصحفيين للحصول على خصومات على الخدمات الطبية في المعامل ومراكز الأشعة والمستشفيات وغيرها بنفس الأسعار التي تعاقدت عليها النقابة على أن يدفع حامل الكارت التكلفة نقدي بنسبة 100 % دون تحمل النقابة أي أعباء.

13- الموافقة على إضافة أعضاء النقابة الجدد (لجنة تحت التمرين) بشكل تلقائي لمشروع العلاج على أن تكون رسوم الاشتراك في المشروع ضمن رسوم القيد قبل استلام الكارنيه.

14- الموافقة على إضافة الطفل المولود داخل الشبكة الطبية لمشروع العلاج إجباريا للمشروع كتأمين له أثناء الولادة عند إصدار خطاب دخول المستشفى لعام الولادة.

ثانيا: استحداث البنود التالية في مشروع العلاج، وهي بنود هامة جدا بإضافة عمليات الليزر والمنظار والتردد الحراري وغيرها للمشروع.

1- الموافقة على مساهمة المشروع فى حقن مفاصل الركبتين بنسبة 50% وبحد أقصى 1000 جنيه للركبة الواحدة و1500 جنيه للركبتين.

2- الموافقة على مساهمة المشروع في إجراء البواسير بالليزر بنسبة 50 % وبحد أقصى 5000 جنيه.

3- الموافقة على مساهمة المشروع فى إجراء البواسير مع شرخ شرجى بالليزر أو الناصور بأنواعه بالليزر بنسبة 50% وبحد أقصى 8000 جنيه.

4- الموافقة على مساهمة المشروع بنسبته فى عمليات الأوعية الدموية بالتردد الحرارى أو الليزر مثل دوالى الساقين بحد أقصى 10 آلاف جنيه.

5- الموافقة على مساهمة المشروع فى فرق التكلفة ما بين إجراء الزائدة واللوز جراحيا واجرائها بالمنظار الجراحي بنسبة 50% بحد أقصى 2000 جنيه، وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ.

6- الموافقة على مساهمة المشروع فى فرق التكلفة ما بين عمليات الأنف والأذن بالمنظارالجراحي واجرائها بالتردد الحرارى والليزر بنسبة 50% بحد أقصى 2000 جنيه وذلك بعد تقديم الفواتير والتقرير الطبى لعمل استرداد للمبلغ.

7- الموافقة على مساهمة المشروع بنسبة 50 % من قيمة العدسة فى عمليات إزالة المياه البيضاء بحد أقصى 1000 جنيه.

ختامًا.. كل الشكر للسادة أعضاء مجلس نقابة الصحفيين على موافقتهم على هذه الاقتراحات التي تقدمت بها للمجلس، وجزيل الشكر للعاملين بإدارة مشروع العلاج، وسنسعى جميعًا خلال الفترة المقبلة لاقرار المزيد من الاصلاحات الهامة والضرورية لاستكمال وتطوير المنظومة الصحية لعلاج الصحفيين وأسرهم.