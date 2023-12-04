نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة إسعاف أمام كل مقر.. محافظة الجيزة تكثف استعدادتها لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد محافظة الجيزة، تجهيزات مكثفة على قدم وساق استعدادًا لانطلاق الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر عقدها في الداخل خلال الفترة من 10 - 12 ديسمبر الجاري.

وتكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة جهودها لسرعة الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية وإمدادها بكل المستلزمات والخدمات الأمنية والصحية واللوجستية بالتنسيق مع الأجهزة والإدارات المختصة، لضمان سير عملية الاقتراع في هدوء ويسر، والعمل على توفير كافة وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

تجهيز 754 لجنة فرعية لإستقبال الناخبين



وأجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جولات واجتماعات مستمرة مع كافة المسؤولون بالمحافظة وكافة الجهات، من أجل تذليل كل العقبات في سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالاستحقاق الانتخابي وإنهاء جميع الإجراءات والاستعدادات الخاصة بماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، والمقرر عقدها داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركز انتخابي و754 لجنة فرعية لاستقبال 6 ملايين و234 ألف و318 ناخب من مواطني محافظة الجيزة، إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين الوافدين من المحافظات الأخرى للإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.



حملات للنظافة وإزالة الإشغالات والتعديات بمحيط المقرات



ورفعت محافظة الجيزة درجة التأهب والجاهزية بكل المقرات الانتخابية لخروج العملية الانتخابية بالوجه اللائق، من خلال توجيه مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق لرفع كفاءة محيط اللجان وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات والتعديات والسيارات المتهالكة بمحيط المقرات الانتخابية وفي الطرق المؤدية إليها، والتأكد من تسوية وتمهيد الطرق المؤدية للمقرات الانتخابية، علاوة على رفع درجة الاستعداد والتأهب القصوى بجميع القطاعات الخدمية والحيوية، لخروج العرس الانتخابي بالصورة اللائقة.



أماكن خاصة للانتظار وتجهيزها بالمقاعد والمظلات



وأشارت محافظة الجيزة، أنه جاري توفير كل التجهيزات اللازمة للمقار الانتخابية والخدمات المتعلقة باستقبال الناخبين بكل لجنة، وذلك بتخصيص أماكن لانتظار المواطنين مجهزة بمظلات ومقاعد وكراسي متحركة لتسهيل حركة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يضمن سبل الراحة للناخبين والمشاركين في العملية الانتخابية، علاوة على توفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية والوقاية والتطهير، لافتة بأنه سيتم تشكيل فرق عمل مجهزة للتوجه للمقار في حالة الطوارئ.

كما أكدت محافظة الجيزة أنه جاري مراجعة المقار الانتخابية واللجان وملحقاتها للتأكد من جاهزيتها وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة بأي منها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالجيزة والمنطقة الأزهرية وتوفير متطلبات إقامة وانتقال أفراد التأمين والقائمين على العملية الانتخابية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أنه جارٍ إعداد مخطط من قبل الإدارة العامة للمرور لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان.



توفير وسائل نقل لذوي الهمم وكبار السن



وأكدت محافظة الجيزة، إلى أن جهاز السرفيس والنقل الجماعي بالمحافظة، سيوفر وسائل نقل للراغبين من ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن في الذهاب لمقار اللجان الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024، الخاصة بهم فور التواصل بغرف العمليات، كما أنه سيتم توفير وسائل مواصلات للراغبين في الذهاب للمقار الانتخابية في حالة بعد المسافة بين الناخب واللجنة التابع لها؛ لتوفير كل التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم.



توفير سيارة إسعاف مجهزة أمام كل مقر انتخابي



وأضافت محافظة الجيزة أنه سيتم توفير سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى أمام كل مقر انتخابي بانتخابات الرئاسة 2024، على أن يتم توفير طبيب أو مسعف بكل لجنة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ طوال فترة الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وجه مدير مديرية الشئون الصحية برفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير عدد كافي من سيارات الإسعاف المجهزة وتوزيعها بصورة مناسبة لتغطية كافة المقار واللجان.



برامج لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بالانتخابات



كما ناقش اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مع مسئولي مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنائس والمجلس القومي للمرأة والجهات التابعة لها البرامج التوعوية الجاري تنفيذها للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات، وأن ذلك يؤثر على مستقبل الوطن والتوجه التنموي والخدمي للدولة المصرية والذي ينعكس على حياة المواطنين في شتى المناحي.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والرائدات الريفيات والمؤثرين والقيادات الشعبية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بالانتخابات وعقد الندوات لتعريفهم بالخطوات اللازمة لتمكينهم من حقهم الانتخابي.

تشكيل لجنة عليا وغرف عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية



وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تشكيل لجنة عليا لمتابعة الانتخابات، والإعداد لإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات بالديوان العام للمحافظة، والتي سيتم عقدها برئاسته وبمشاركة مسئول عن كل جهة معنية، والتي ستكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بتلك الجهات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات.