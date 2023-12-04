حملة المرشح فريد زهران تشيد بالمتابعة الجيدة للهيئة الوطنية للانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 08:27 مساءً - أصدرت غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج الخاصة بحملة المرشح الرئاسي فريد زهران بیان نهائي عن عملية اقتراع المصرين في الخارج التي استمرت على مدار الساعة خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، حيث تنوعت المتابعة ما بين رصد شكاوى من المواطنين أو أي مخالفات وكذلك معدلات التصويت والإقبال.

وقالت الحملة في بيانها، إنه كان من الممكن زيادة عدد الناخبين بعدة وسائل منها زيادة عدد مراكز الاقتراع خاصة في البلاد كبيرة المساحة مما يصعب عليه الانتقال إليها بيسر، واستخدام التصويت بالبريد كما حدث في انتخابات سابقة، زيادة الترويج والدعاية للعملية الانتخابية إجمالا سواء في الداخل أوالخارج.

كما رصدت الحملة بعض مظاهر الاحتفال والدعاية لأحد المرشحين والتي أعلنت الهيئة أنه كان خارج مراكز الاقتراع في أراض أجنبية ليس لهم سلطة عليها.

وطالبت الحملة بزيادة المدد المتاحة للمرشحين وحملاتهم في الإعلام مما قد يساهم في نسب مشاركة أفضل.

وأشادت الحملة بالمتابعة الجيدة للهيئة الوطنية للانتخابات العملية الاقتراع في كافة البلاد ومتابعتهم أيضا لغرف عمليات المرشحين والتفاعل مع ملاحظاتهم.