الخارجية الأمريكية: نتوقع سقوط المزيد من الضحايا في عمليات إسرائيل بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 08:27 مساءً - قالت الخارجية الأمريكية إنه من السابق لأوانه إجراء تقييم نهائي حول ما إذا كانت إسرائيل تستجيب للنصيحة الأمريكية لحماية المدنيين في عملياتها العسكرية على غزة.

وأضافت الخارجية الأمريكية خلال تصريحات نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، إنه رأينا إسرائيل وهي تصدر طلبات أكثر تحديدا لعمليات الإخلاء في جنوب قطاع غزة.

وتابعت الخارجية الأمريكية، أنه لا نزال نتوقع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة "وهذا صحيح للأسف في جميع الحروب".

وأوضحت الخارجية الأمريكية، نعتقد أنه تم قتل عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتحدثنا مع إسرائيل عن ذلك لمحاولة خفض عدد الضحايا.