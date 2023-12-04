وزير الدفاع يلتقي عدداً من قادة الوفود العسكرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - التقى الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق راكوتواريجونا جوسوا «وزير الدفاع الوطنى لجمهورية مدغشقر» يرافقه اللواء سافيلو لالا مونجا ديلفن «رئيس أركان الدفاع لجمهورية مدغشقر»، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

أفريقيا الوسطى

والتقى القائد العام للقوات المسلحة بالسيد رامو كلود بيرو «وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدماء بجمهورية أفريقيا الوسطى»، والسيدة ثاندى روث موديسى «وزير الدفاع والمحاربين القدماء لجمهورية جنوب أفريقيا».

وتناولت اللقاءات آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما تم مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات.

كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق ركن مهندس عيسى سيف بن عبلان «رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية»، والفريق ركن طيار سالم بن حمد بن محمد بن عقيل النابت «رئيس أركان القوات المسلحة القطرية».