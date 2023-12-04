مصر تحصل على حق تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 2027

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 4 ديسمبر 2023 10:30 مساءً - تلقى المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية خطاب رسمي اليوم من مصطفى براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "أنوكا" بمنح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب قد خاطب مجلس إدارة "أنوكا" بتاريخ 13 أكتوبر 2023 يعرب فيه عن رغبة مصر في استضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027.

وتلقى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية اليوم رد رسمي بالموافقة جاء نص الخطاب:

أبوجا، 4 ديسمبر 2023

إن اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية (الأنوكا) يتقدم بأسمى آيات الاحترام والتقدير إلى أعضاء أسرة اللجنة الأولمبية

المهندس/ هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية

السيد رئيس اللجنة الأولمبية؛ أخي العزيز

المصرية تحت توجيهاتكم.

السيد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية،

لقد تلقينا بكل سرور خطاب التأكيد المؤرخ بتاريخ 13 أكتوبر 2023 الذي يعرب عن اهتمام جمهورية مصر العربية واستعدادها لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية التابعة للأنوكا لعام 2027 بدعم كامل من الحكومة.

اسمحوا لي أولاً أن أعرب عن خالص احترامنا وامتناننا لمصر وقائدها العظيم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحكمة والتوجيه والتفهم الذي انعكس خلال اجتماعنا الأخير والذي عقد في مصر في شهر سبتمبر 2022 مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، بحضوركم الكريم، وحضور السيد الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري والسيد الدكتور/ توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والوفد المرافق له والسيد الدكتور/ حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بصفته ممثلاً للحركة الأولمبية الدولية في مصر، وهو اللقاء الذي أكدت فيه مصر التزامها بتعزيز دور الرياضة وتطويرهاعلى المستوى العالمي والقاري، ولتكون أول من يخطو الطريق بالقارة للسعي نحو استضافة أول دورة ألعاب أولمبية على الإطلاق بالقارة في عام 2036.

ومن منطلق التزاماتها المعلنة تجاه مصر والقائد البارز فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والحركة الرياضية في مصر بأكملها، تؤكد الأنوكا منح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية التابعة للأنوكا لعام 2027 والتي دعمتها اللجنة الأولمبية الدولية باعتبارها البطولة الأفريقية المعتمدة المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ونحن نتطلع قريبا إلى صياغة الاتفاقية التعاقدية لدورة الألعاب وجميع النواحي الإجرائية، من أجل ضمان النجاح النهائي حيث نخطط لدورة ألعاب تُظهر القدرات غير المسبوقة لمصر على استضافة الألعاب الأولمبية.

تفضلوا بقبول فائق الإحترام،

مصطفى بيراف

رئيس الأنوكا

عضو اللجنة الأولمبية الدولية.