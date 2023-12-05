إيديكس 2023 يواصل فعالياته.. أحدث الأسلحة المصرية تظهر لأول مرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 11:28 صباحاً - يواصل المعرض الدولى للصناعات الدفاعية "إيديكس 2023 " فعالياته اليوم الثلاثاء، والذى يتم تنظيمه على أرض مصر خلال الفترة من 4 وحتى 7 ديسمبر، وذلك بمركز مصر الدولى للمعارض والمؤتمرات الدولية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة كبار العارضين والشركات العالمية فى مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على الصعيدين الإقليمى والدولى.

ويضم معرض إيديكس 22 جناحاً دولياً فى هذه الدورة بحضور عارضين من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح، كما أن المعرض سيشهد عرض أحدث الأسلحة المصرية التى تظهر لأول مرة، بجانب حضور العديد من الوفود العسكرية واستقبال أكثر من 35 ألف زائر، لما يحظى به المعرض من شهرة عالمية فى ذلك المجال، من المتوقع أن يشهد المعرض هذا العام حضور أكثر من (400) شركة عارضة من (46) دولة لعرض أحدث التقنيات فى مجالات الدفاع والتسليح.