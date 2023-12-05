نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباحثات ناجحة بين رئيس الهيئة العربية للتصنيع ووزير دفاع بوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لاتزال الخطوات الناجحة للهيئة العربية للتصنيع مستمرة لتعزيز أوجه الشراكة مع الأشقاء بالدول الشقيقة والصديقة في كافة مجالات الصناعة المختلفة خلال فعاليات اليوم الثاني لمعرض إيدكس 2023، وذلك وفقا لرؤية واضحة تنتهجها الهيئة لجذب الإستثمارات وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الإقتصاد القومي وقاطرة التنمية المستدامة للدولة، طبقا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

وفي هذا السياق، بحث اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ،مع وزير دفاع جمهورية بوركينا فاسو الشقيقة، والوفد المرافق، تعزيز التعاون في عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ،وتم الإتفاق علي تعزيز الإستفادة من القدرات التصنيعية للهيئة في المشروعات الصناعية والتنموية ببوركينا فاسو.