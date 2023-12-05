نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل إتاحة تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالى، 2023،2024، والتي تستمر حتى 31 من نفس الشهر من خلال منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط التسجيل

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنه يمكن لطلاب الشهادة الإعدادية، بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم للامتحان للعام الدراسي ( 2024/2023) من خلال الرابط moe-register.emis.gov.eg) وذلك باستخدام البريد الإلكتروني الموحد للطلاب والذي يمكنهم الحصول عليه.

)office365.emis.gov.eg( ) وتفعليه من خلال منصه الحساب المدرسي الموحد للمعلم / الطالب وذلك بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات، وفي حالة وجود أي أخطاء تقوم المدرسة بإجراء التعديلات اللازمة فورًا على قاعدة البيانات من خلال الإستمارة الإلكترونية للطلاب، والتأكيد عليهم أن تكون الصورة الشخصية للطالب التي يتم رفعها



جدير بالذكر، نبهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على المدارس الإعدادية التابعة للمديريات بما يلي:

-الاستمارة مطابقة للمواصفات المقررة، علما بأنه سيتم غلق التعديل على الصورة فور القيام بحفظ استمارة التقدم.

- مراجعة استمارة التقدم الإلكترونية التي تسلم لهم عن طريق الطالب، والتأكد من صحتها وخاصة الصورة الشخصية.

- قيام المدارس بطباعة كشوف ( 12 د ( الإلكترونية بعد إنتهاء الطلاب من التسجيل الإلكتروني ومراجعة وتسليم الكشوف إلى للطالب، وفي حالة وجود خطأ في الصورة يلزم توجيه الطالب للجنة النظام والمراقبة التابعة لها لتعديلها لجنة النظام والمراقبة التابعة لها المدرسة.

ومن المقرر أن يتم غلق باب تسجيل الاستمارة الالكترونية لطلاب الشهادة الإعدادية للتقدم لامتحانات العام الدراسي 2023/2024 يوم 31 من ديسمبر من خلال منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.