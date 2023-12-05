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أحمد جودة - القاهرة - وقع محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي المصري، مذكرة تفاهم مع أحمد بن عبد العزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، في اتفاقية وصفتها وكالات الأنباء بأنها تاريخية.

تهدف هذه المذكرة إلى إقامة شراكات استراتيجية بين البلدين، حيث أكد الوزير أن هذا يعكس الإيمان المتبادل بأهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مما يعود بالنفع المشترك على البلدين.

وأشار الوزير إلى دور الوزارة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، واستغلال القدرات الإنتاجية الزائدة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة، مسهمًا في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية في مصر.

وجرى خلال الاتفاقية جولة في جناح وزارة الإنتاج الحربي، حيث تم استعراض أحدث المنتجات العسكرية والأسلحة والمعدات، إضافة إلى عرض القدرات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتاحة في الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

السعودية توقع اتفاقية عسكرية تاريخية مع مصر

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري أن مصر تستفيد من الخبرات السعودية في مختلف المجالات، وأشار إلى التزام الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية في نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مصر.

يبرز التعاون كجزء من التوجه العام نحو تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والتكنولوجية لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة وتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية.

وأخيرًا، أكد الوزير على أن مصر تعد سوقًا واعدة لاستقطاب منتجات الشركات العالمية، ويمكن تصنيعها بواسطة شركات الإنتاج الحربي، مع إمكانية تصديرها إلى دول المنطقة والقارة الإفريقية، وذلك بفضل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.