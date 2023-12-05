رئيس الوزراء يتابع إجراءات جذب وتعظيم عوائد سياحة اليخوت في مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 02:27 مساءً - مدبولي: تكليفات رئاسية بإعطاء أهمية خاصة بملف سياحة اليخوت

وزير النقل: بعد إطلاق النافذة الرقمية لتسجيل اليخوت .. التعاون مع وزارة الإسكان لإعداد خريطة بالموانىء والمراين السياحية القائمة والمواقع الممكنة لها على السواحل المصرية

وزارة السياحة تُعد خطة ترويجية مهمة لجذب أقطاب سياحة اليخوت وتنظيم رحلات لأشهر العاملين والخبراء بالمجال

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات جذب وتعظيم عوائد سياحة اليخوت في مصر، وذلك في اجتماع عقده، اليوم، بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، وزير النقل، والسيد/ أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء/ بكر الشربيني، مُمثلًا عن إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، واللواء/ شريف بدوي، مُمثلًا عن قطاع أمن المنافذ، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هناك تكليفات واضحة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإعطاء أولوية خاصة لملف سياحة اليخوت، وتقديم التيسيرات والحوافز لهذا القطاع المهم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في هذا الملف شديد الأهمية، موضحًا أنه أصدر -في شهر أغسطس 2022- قرارًا بشأن لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانيء البحرية والذي نصّ على إنشاء "نافذة رقمية" موحدة لليخوت تتولى وزارة النقل -من خلال قطاع النقل البحري- إدارتها والإشراف عليها وتطويرها واتخاذ إجراءات إنهاء الموافقات والتصاريح اللازمة.

وفي غضون ذلك، أشار الفريق مهندس/ كامل الوزير إلى أنه تم إنشاء "النافذة الرقمية" التي يتم تشغيلها وإدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها من قِبل قطاع النقل البحري.

وأوضح أن هذه النافذة بها موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت يستطيع من خلالها مالك اليخت أو من يمثله -الوكيل الملاحي- إنشاء حساب على النافذة وإدخال بيانات اليخت والركاب والطاقم والوثائق المطلوبة ليتم إرسالها إلكترونياً للجهات المعنية بإنهاء الإجراءات.

وأضاف وزير النقل أن الوزارة انتهت من اتخاذ مجموعة إجراءات تنفيذية للترويج وجذب سياحة اليخوت الأجنبية من بينها؛ إتاحة النافذة الرقمية للعمل باللغتين العربية والإنجليزية، وتم النشر على موقع قطاع النقل البحري، وفى هذا الإطار كلف رئيس الوزراء بإضافة عدد من اللغات الأخرى، منها الفرنسية والأسبانية.

وتابع: تم إعداد أفلام دعائية للترويج للموانئ والمراين السياحية، والاشتراك في عدة معارض بهدف الترويج لجهود الدولة المصرية لتسهيل إجراءات وصول ومغادرة اليخوت السياحية إلى الموانئ والمراين المصرية.

وأوضح أنه يتم العمل على التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لإعداد أفلام دعائية بأكثر من لغة ونشرها في الدول الأجنبية والعربية للترويج لسياحة اليخوت في مصر.

وأشار إلى أن وزارة النقل أعدت بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من خلال "الهيئة العامة للتخطيط العمراني" خريطة مُوضح عليها مواقع الموانئ والمراين السياحية القائمة حالياً وكذا المواقع المُخطط إنشاؤها التي تصلح لإقامة مراين عليها بالسواحل المصرية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار لجذب اليخوت إلى المقاصد السياحية في مصر، خاصة في ظل التيسيرات والمحفزات التي أقرتها مصر في الفترة الأخيرة، حيث وضعت وزارة السياحة والآثار خطة ترويجية مهمة لجذب أقطاب هذه السياحة؛ منها تنظيم رحلات لأشهر العاملين في هذا القطاع والاستعانة بأهم الخبراء به.